Futbol: Süper Lig
Süper Lig'de hafta içi yapılacak 14. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'de hafta içi yapılacak 14. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Fenerbahçe'nin 23 Aralık Çarşamba günü Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçı Bahattin Şimşek yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 14. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray-Göztepe: Mete Kalkavan
23 Aralık Çarşamba:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Koray Gençerler
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek
24 Aralık Perşembe:
16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: Erkan Özdamar
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Halis Özkahya
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük