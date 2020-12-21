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Futbol: Süper Lig

21.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:53
Futbol: Süper Lig

Süper Lig'de hafta içi yapılacak 14. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de hafta içi yapılacak 14. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Fenerbahçe'nin 23 Aralık Çarşamba günü Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçı Bahattin Şimşek yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 14. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Galatasaray-Göztepe: Mete Kalkavan

23 Aralık Çarşamba:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Koray Gençerler

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek

24 Aralık Perşembe:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık

19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: Erkan Özdamar

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Halis Özkahya

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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