Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Futbol: Süper Lig

19.12.2020 18:09 | Son Güncelleme: 19.12.2020 18:12
Futbol: Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Ali Saygın ÖgelTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker (Dk. 63 Yusuf Sarı), Abdulkadir Parmak (Dk. 90+1 Hosseini), Ekuban (Dk. 82 Kamil Ahmet Çörekçi), Nwakaeme, Djaniny (Dk.

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Ali Saygın Ögel

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker (Dk. 63 Yusuf Sarı), Abdulkadir Parmak (Dk. 90+1 Hosseini), Ekuban (Dk. 82 Kamil Ahmet Çörekçi), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 90+1 Safa Kınalı)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Onur Bulut, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Doğan Erdoğan, Donsah (Dk. 72 Yasin Pehlivan), Michalak, Boldrin (Dk. 10 Tunay Torun), Fernando (Dk. 73 Kemal Rüzgar), Skoda

Goller: Dk. 36 Skoda (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 53 Ekuban (Penaltıdan), Dk. 65 Djaniny (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Donsah, Dk. 46 Tunay Torun, Dk. 56 Fernando, Dk. 77 Emir Dilaver (Çaykur Rizespor), Dk. 90+3 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

50. dakikada Onur Bulut'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Skoda'nın dönerek düzgün vuruşunda, top yan direkten oyun alanına döndü.

51. dakikada Nwakaeme'nin kafa ile ceza alanına indirdiği topu kontrol etmek isteyen Ekuban, Emir Dilaver'le mücadelesinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, bu kez Trabzonspor lehine penaltı verdi. 53'üncü dakikada penaltıyı kullanan Ekuban, sert bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1

65. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Marlon'un derinleme pasında, savunmanın arkasında altıpas içinde topu kontrol eden Djaniny, kaleci Gökhan Akkan'dan sıyrılarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

80. dakikada Marlon'un kullandığı sert ve düzgün serbest atışta, kaleci Gökhan Akkan, köşeye giden topu kornere çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Gülben Ergen Caner Cindoruk
Spor Neymar Pierre Webo Burak Yılmaz Samet Aybaba Malcolm Thomas
Tüm Haberler Samsun Gaziantep Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 18:14:15. #1.15#
title