Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Futbol: Süper Lig

19.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:06
Futbol: Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Ali Saygın ÖgelTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme, DjaninyÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Onur Bulut, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Doğan Erdoğan,...

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Ali Saygın Ögel

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Onur Bulut, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Doğan Erdoğan, Donsah, Michalak, Boldrin (Dk. 10 Tunay Torun), Fernando, Skoda

Gol: Dk. 36 Skoda (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 14 Donsah (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

26. dakikada sol taraftan çalımlarla ceza alanına giren Nwakaeme'nin yerden şutunda, savunmaya çarpan top yan direkten kornere çıktı.

34. dakikada Trabzonspor ceza alanında sağ tarafta son çizgiye doğru hareketlenen Michalak, Marlon ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. 36'ncı dakikada Skoda'nın kullandığı penaltıda, kaleci Uğurcan Çakır üzerine doğru gelen topu çıkaramayınca meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

37. dakikada Ekuban'ın pasında ceza alanı sağ tarafındaki Djaniny'in gönderdiği topu kale çizgisi önünde savunma uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Ekuban'ın ceza alanının hemen dışından sağ çaprazdan şutunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topun sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Donald Trump Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Serdar Ortaç Caner Cindoruk Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Ryan Babel Çağdaş Atan Samet Aybaba Malcolm Thomas
Tüm Haberler Yangın Instagram Gaziantep Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 17:14:35. #1.15#
title