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Futbol: Süper Lig

18.12.2020 19:53 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:56
Futbol: Süper Lig

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Serkan Ok, Murat Ergin GözütokFatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Roco, Alparslan Erdem, Koray Altınay, Biglia, Balkovec, Ndao, Chahechouhe, SobiechGalatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi,...

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Serkan Ok, Murat Ergin Gözütok

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Roco, Alparslan Erdem, Koray Altınay, Biglia, Balkovec, Ndao, Chahechouhe, Sobiech

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Diagne

Sarı kart: Dk. 44 Donk (Galatasaray)

Süper Lig'in 13. haftasında yapılan Fatih Karagümrük-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

13. dakikada Balkovec'in sağdan korner bayrağına yakın bölgeden kullandığı serbest vuruşta Galatasaray savunmasında Linnes meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ceza sahası ön çizgisi önünde topu alan Biglia'nın şutunda kaleci Okan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. Sağdan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Balkovec'in bir kez daha ceza sahasına gönderdiği topu altıpas içinde Koray Altınay ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

32. dakikada Ndao'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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