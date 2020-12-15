Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Futbol: Süper Lig

15.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:57
Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Tarık OngunMKE Ankaragücü: Fredrich, Kitsiou, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan, Atakan Rıdvan Çankaya, Endri Çekici, Pinto, Ender Aygören, Lobjanidze, Emre GüralAtakaş Hatayspor: Münir, Popov, Sackey, Billong, Burak Can Çamoğlu,...

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Tarık Ongun

MKE Ankaragücü: Fredrich, Kitsiou, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan, Atakan Rıdvan Çankaya, Endri Çekici, Pinto, Ender Aygören, Lobjanidze, Emre Güral

Atakaş Hatayspor: Münir, Popov, Sackey, Billong, Burak Can Çamoğlu, Rayane, Ribeiro, Akintole, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Diouf

Sarı kartlar: Dk. 11 Diouf (Atakaş Hatayspor), Dk. 35 Pinto (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 6. haftasından ertelenen MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

3. dakikada Rayane'nin ceza yayının üzerinden çektiği sert şutta kaleci Fredrich, üzerine gelen topun sahibi oldu.

8. dakikada Lobjanidze'nin, ceza yayınının sağından çektiği şutta top kaleci Münir'de kaldı.

27. dakikada Endri Çekici'nin kaleye yaklaşık 35 metreden kullandığı serbest vuruşta kaleci Münir, topu soluna uzanarak tokatladı.

31. dakikada Selim Ilgaz sağ kanattan sürüklediği topla ceza sahasına girmeden çektiği sert şutu kaleci Fredrich son anda soluna uzanarak kurtardı.

42. dakikada Selim Ilgaz'ın soldan kullandığı köşe atışında kaleci Fredrich boşa çıktı. Ceza sahasının sağında top önüne düşen Sackey'in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

İlgili Haberler

Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Gaziantep Futbol Kulübü: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Gaziantep Futbol Kulübü: 2 (Maç sonucu)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Öykü Çelik Hakan Taşıyan Birkan Sokullu
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Mauricio Lemos Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 17:17:14. #1.14#
title