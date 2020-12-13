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Futbol: Süper Lig

13.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:23
Futbol: Süper Lig

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim BozbeyBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Osman Çelik, Mina, Gökhan Kardeş, Murat Uçar, Obertan, İbrahim Akdağ, Kaan Kanak, Emrah Başsan, Novikovas, Ricardo GomesGençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson,...

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Osman Çelik, Mina, Gökhan Kardeş, Murat Uçar, Obertan, İbrahim Akdağ, Kaan Kanak, Emrah Başsan, Novikovas, Ricardo Gomes

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Piris da Motta, Halil Pehlivan, Furman, Berat Özdemir, Ayite, Soner Dikmen, Sio, Stancu

Süper Lig'in 12. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

7. dakikada sol kanattan içeri sokulan Ricardo Gomes çaprazdan şutunda top auta gitti.

9. dakikada ev sahibi ekip kendi sahasından çıkarken kaptırdığı top sonrası Gençlerbirliği'nden Ayite kaleyi karşısına alarak sert şutunda kaleci Farnolle köşeden topu kornere çeldi.

15. dakikada Emrah Başsan'ın uzun gönderdiği topu kontrol eden Ricardo Gomes, pasını soldaki Novikovas'a gönderdi. Novikovas'ın kontolü sonrası çektiği şutta top üstten auta gitti.

17. dakikada Emrah Başsan'ın ortaladığı top savunmanın kafasından sekerek ceza alanı sol çaprazından Novikovas'ın önüne geldi ve bu futbolcu çektiği sert şutta top kaleci Nordfeldt'de kaldı.

23. dakikada sol köşe gönderinin hemen önünden Murat Uçarı'ın ortasına Ricardı Gomes kafa vurdu ve topu kale direğinin üzerinden az farkla auta gönderdi.

35. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir bir pozisyon sonrası hakem Alper Ulusoy'a yaptığı itirazlar sonucu sarı kart gördü.

36. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşunda arka direğe açılan topu Berat Özdemir yerden vuruşla kaleye gönderdi ancak Farnolle direk dibinden topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Maç öncesi iki takım futbolcuları geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Eski FIFA kokartlı hakem İhsan Türe için saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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