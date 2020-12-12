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Futbol: Süper Lig

12.12.2020 19:57 | Son Güncelleme: 12.12.2020 20:00
Futbol: Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Erkan Özdamar, Alpaslan Dedeş, Ali Saygın ÖgelFenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Sadık Çiftpınar, Tisserand, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Pelkas, CisseYeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Hafez,...

Stat: Ülker

Hakemler: Erkan Özdamar, Alpaslan Dedeş, Ali Saygın Ögel

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Sadık Çiftpınar, Tisserand, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Pelkas, Cisse

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Kubilay Kanatsızkuş, Tetteh, Adem Büyük, Umut Bulut

Goller: Dk. 9 Adem Büyük (Penaltıdan), Dk. 21 Umut Bulut (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Mert Hakan Yandaş, Dk. 45+3 Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Dk. 45+5 Hafez (Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı, konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

9. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Tisserand ile altıpasın solunda son çizgiye yakın bir noktada girdiği ikili mücadelede Tetteh'in yerde kalması üzerine maçın hakemi Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Adem Büyük, meşin yuvarlak ile kaleci Altay Bayındır'ı farklı köşelere gönderdi: 0-1

19. dakikada konuk takım ikinci gole yaklaştı. Acquah'ın ceza yayının solundan yükselttiği topa hareketlenen Tetteh'in penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır iki hamlede topu kontrol etti.

21. dakikada Yeni Malatyaspor farkı ikiye çıkardı. Kubilay Kanatsızkuş'un soldan ortasında Umut Bulut, altıpasın önünde uzak köşeye yaptığı şık kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2

38. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasına girdikten hemen sonra çıkardığı şutta kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Yeni Malatyaspor, müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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