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Futbol: Süper Lig

12.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:00
Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Burak Şeker, Volkan Ahmet Narinç, Bilal GölenHes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Sapunaru, Attamah, Kolovetsios, Lopes, Aziz Behic, Fernandes, Kvrzic, Lennon, Henrique, İlhan ParlakTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Edgar, Vitor Hugo,...

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Burak Şeker, Volkan Ahmet Narinç, Bilal Gölen

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Sapunaru, Attamah, Kolovetsios, Lopes, Aziz Behic, Fernandes, Kvrzic, Lennon, Henrique, İlhan Parlak

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Diabate, Bilal Başacıkoğlu, Ekuban

Sarı kart: Dk. 10 Pereira (Trabzonspor)

Süper Lig'in 12. haftasında yapılan Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor müsabakasının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

8. dakikada hızlı gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında topla buluşan Henrique ceza sahası içinde rakiplerini çalımlayarak attığı şutta meşin yuvarlak kelecide kaldı.

10. dakikada Hes Kablo Kayserispor serbest vuruş kazandı. Fernandes'in sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır uzaklaştırdı.

13. dakikada Trabzonspor köşe vuruşu kazandı. Baker'in ortasında topa iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

23. dakikada ceza sahası dışında Bilal Başacıkoğlu'nun ortasına iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda top kalecinin üzerine gitti.

44. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında topa ceza alanında Sapunaru'nun sert şutunu kale çizgisinde savunma oyuncusu Marlon çıkarttı.

Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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