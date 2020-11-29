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Futbol: Süper Lig

29.11.2020 21:09 | Son Güncelleme: 29.11.2020 21:12
Futbol: Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahattin Duran, Süleyman ÖzayFenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Novak (Dk. 63 Ferdi Kadıoğlu), Gustavo, Sosa (Dk. 46 Mert Hakan Yandaş), Pelkas (Dk. 77 Thiam), Ozan, Perotti (Dk. 36 Caner Erkin), Cisse (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahattin Duran, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Novak (Dk. 63 Ferdi Kadıoğlu), Gustavo, Sosa (Dk. 46 Mert Hakan Yandaş), Pelkas (Dk. 77 Thiam), Ozan, Perotti (Dk. 36 Caner Erkin), Cisse (Dk. 46 Ademi)

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Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Montero, Necip Uysal (Dk. 69 Welinton), Rıdvan Yılmaz, Atiba, de Souza, Ghezzal (Dk. 86 N'Sakala), Mensah (Dk. 70 N'Koudou), Larin, Aboubakar (Dk. 90+2 Güven Yalçın)

Goller: Dk. 4 ve 20 Aboubakar, Dk. 53 Necip Uysal, Dk. 87 N'Sakala (Beşiktaş), Dk. 34 Cisse, Dk. 68 ve 90+7 (Penaltıdan) Ozan Tufan (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 50 Larin (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 15 Tisserand, Dk. 38 Pelkas, Dk. 53 Mert Hakan Yandaş, Dk. 63 Gustavo, Dk. 90 Ozan Tufan, Dk. 90+9 Lemos (Fenerbahçe), Dk. 90 Rosier, Dk. 90+8 de Souza (Beşiktaş)

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi.

53. dakikada Fenerbahçe ceza alanı içinde oluşan karambolde topla sağ kanatta buluşan de Souza, meşin yuvarlağı arka direkteki Necip Uysal'a bıraktı. Bu oyuncunun Gökhan Gönül'ün üzerinden kafa vuruşunda top fileleri gitti: 1-3

68. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan ortasında altıpasta topla buluşan Ademi'nin indirmek istediği top Atiba'ya çarparak üst direkten döndü. Topu önünde bulan Ozan Tufan, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı fileleri gönderdi: 2-3

81. dakikada Caner Erkin'in yerden pasında ceza alanı önünde topla buluşan Ozan Tufan'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

83. dakikada Caner'in soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Mert Hakan'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak bir kez daha üstten auta çıktı.

87. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Gustavo'dan iyi sıyrılan N'Koudu, sağ kanattan bir süre ilerledikten sonra arka direkte müsait durumdaki N'Sakala'yı gördü. Bu oyuncu sert bir vuruşla topu fileleri attı: 2-4

90+5. dakikada Thiam'ın şutunda Welinton'un müdahalesinde sarı-lacivertli oyuncu yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Video Yardımcı Hakem kararıyla penaltı noktasını gösterdi.

90+7. dakikada Ozan Tufan penaltı atışında meşin yuvarlağı fileleri gönderdi: 3-4

Beşiktaş, karşılaşmayı 4-3 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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