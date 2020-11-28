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Futbol: Süper Lig

28.11.2020 14:41 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:20
Futbol: Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan OlguncanGaziantep FK: Günay Güvenç, Tosça, Kana Bıyık, Djilobodji, Oğuz Ceylan, Sousa, Olkowski, Maxim (Dk. 76 Enver Cenk Şahin), Mirallas (Dk. 89 Jefferson), Kenan Özer (Dk. 51 Vetrih), Muhammet Demir (Dk. 76 Andre Sousa, Dk.

Stat: Kalyon

Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Tosça, Kana Bıyık, Djilobodji, Oğuz Ceylan, Sousa, Olkowski, Maxim (Dk. 76 Enver Cenk Şahin), Mirallas (Dk. 89 Jefferson), Kenan Özer (Dk. 51 Vetrih), Muhammet Demir (Dk. 76 Andre Sousa, Dk. 89 Furkan Soyalp)

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Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake (Dk. 90 Topalli), Wallace, Semih Kaya, Hafes, Acquah, Ndayishimiye (Dk. 83 Fofana), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 69 Mustafa Eskihellaç), Adem Büyük, Tetteh, Umut Bulut (Dk. 69 Ahmed Ildız)

Goller: Dk. 17 Mirallas, Dk. 74 Kana Bıyık (Gaziantep FK), Dk. 50 Adem Büyük, 90+5 Topalli (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 48 Oğuz Ceylan (Gaziantep FK), 90+5 Marius Sumudica (teknik direktör) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 44 Muhammet Demir, Dk. 45+3 Maxim, 45+4 Kenan Özer, Dk. 52 Tosça (Gaziantep FK), Dk. 50 Acquah, Dk. 65 Kübilay Kanatsızkuş, Dk. 84 Hafes (Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı 2-2 beraberlikle tamamlandı.

48. dakikada Acquah ile ikili mücadele giren Oğuz Ceylan, hakemin faul kararına yaptığı itiraz nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyuna dışına gönderildi.

50. dakikada konuk ekip skoru eşitledi. Ceza sahası dışında topla buluşan Adem Büyük'ün aşırtma vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 1-1.

60. dakikada defansın arkasına sızan Umut Bulut'un şutunda kaleci Abdulsamed Damlu topu kontrol etti.

74. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Serbest şuta kafayla karşılayan Kana Bıyık'ın şutu fileye gitti: 2-1.

90+5. dakikada konuk ekip skoru tekrar eşitledi. Ceza sahasında Semih Kaya'nın pasıyla buluşan Topalli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

90+6. dakikada hakemin VAR'dan gelen uyarı üzerine golü geçerli saymasının ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, hakeme yoğun itirazlarda bulundu ve ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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