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Futbol: Süper Lig

31.10.2020 14:25 | Son Güncelleme: 31.10.2020 14:29
Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Turgut Doman, Süleyman Özay, Bilal GölenGençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Toure, Polomat, Candeias, Murat Yıldırım, Motta, Sefa Yılmaz, Furman, İlker KarakaşGaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Oğuz Ceylan, Sousa, Maxim, Morais,...

Stat: Eryaman

Hakemler: Turgut Doman, Süleyman Özay, Bilal Gölen

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Toure, Polomat, Candeias, Murat Yıldırım, Motta, Sefa Yılmaz, Furman, İlker Karakaş

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Oğuz Ceylan, Sousa, Maxim, Morais, Mirallas, Muhammed Demir, Dicko

Gol: Dk. 17 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK)

Sarı kart: Dk. 45 Murat Yıldırım (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

16. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Hakem Turgut Doman, Murat Yıldırım'ın ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

17. dakikada penaltıyı kullanan Maxim, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

27. dakikada Sousa'nın yaklaşık 30 metreden çektiği sert şutta kaleci Nordfeldt, topu iki direğin birleştiği sol üst köşeden son anda kornere tokatladı.

42. dakikada Candeias'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında, kale sahası içindeki Motta'nın kafa vuruşu sonrası top üstten auta çıktı.

44. dakikada konuk ekip, yakaladığı kontra atakla tehlike oluşturdu. Maxim'in pasıyla Dicko ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun müsait durumda çektiği şutu kaleci Nordfeldt iki hamle de kurtararak mutlak bir golü engelledi.

İlk yarı Gaziantep FK'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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