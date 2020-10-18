Futbol: Süper Lig
Stat: AntalyaHakemler: Koray Gençerler, Abdullah Bora Özkara, Baran EraslanFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudriashov, Veysel Sarı, Mert Yılmaz, Nuri Şahin, Sidney Sam, Podolski, Amilton, JahovicGaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca,...
Stat: Antalya
Hakemler: Koray Gençerler, Abdullah Bora Özkara, Baran Eraslan
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudriashov, Veysel Sarı, Mert Yılmaz, Nuri Şahin, Sidney Sam, Podolski, Amilton, Jahovic
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Sousa, Güray Vural, Dicko, Maxim, Mirallas
Gol: Dk. 3 Sidney Sam (Fraport TAV Antalyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 28 Mirallas (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 15 Morais, Dk. 38 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 31 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)
Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
3. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Amilton'un sol kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Sidney Sam, meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç'in solundan ağlara gönderdi: 1-0.
16. dakikada ceza sahasını sağ çaprazdan gören bir noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Nuri Şahin'in ortasında Naldo'nun ceza sahası içinden şutunda, top üst direkten döndü.
22. dakikada Djilobodji'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
42. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Podolski'nin şutunda top direğe çarptı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden