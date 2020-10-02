Futbol: Süper Lig

Stat: Kalyon Hakemler: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Hakan Yemişken Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca (Dk. 84 Enver Cenk Şahin), Morais, Sousa, Jefferson (Dk. 65 Kozulj), Güray Vural (Dk. 65 Kenan Özer), Maxim, Muhammet Demir (Dk.

Stat: Kalyon

Hakemler: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Hakan Yemişken

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca (Dk. 84 Enver Cenk Şahin), Morais, Sousa, Jefferson (Dk. 65 Kozulj), Güray Vural (Dk. 65 Kenan Özer), Maxim, Muhammet Demir (Dk. 10 Felipe)

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira (Dk. 82 Serkan Asan), Edgar (Dk. 27 Campi), Hüseyin Türkmen, Marlon, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban (Dk. 73 Diabate), Nwakaeme (Dk. 73 Bilal Başacıkoğlu), Afobe

Goller: Dk. 64 Campi (Trabzonspor), Dk. 90+2 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK)

Kırmızı kartlar: Dk. 88 Marius Sumudica (Gaziantep FK Teknik Direktörü), Dk. 90 Flavio (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Oğuz Ceylan, Dk. 49 Maxim, Dk. 61 Morais, Dk. 67 Kozulj (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

52. dakikada Morais'in sol kanatta Pereira'dan kaparak ceza sahasına gönderdiği topa Campi'nin yaptığı ters kafa vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

64. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bordo-mavili ekibin sağ kanattan kazandığı taç atışını Pereira kullandı. Pereira'nın uzun mesafeli taç atışında altıpas önünde iyi yükselen Campi topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'in sağından ağlarla buluştu: 0-1

75. dakikada Maxim'in pasında Kenan Özer, ceza sahası dışından topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.

88. dakikada Trabzonspor ceza sahasında bordo-mavili savunma oyuncularının uzaklaştıramadığı topu kontrol etmek isteyen Maxim, Flavio ile girdiği mücadelede yerde kaldı. İlk anda oyunu devam ettiren hakem Fırat Aydınus, VAR'dan gelen uyarı sonrası saha kenarına giderek pozisyonu yeniden izledi. Penaltı noktasını işaret eden Aydınus, Flavio'ya ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Trabzonspor sahada 10 kişi kaldı.

Bu arada Fırat Aydınus'un pozisyonu izlemek üzere saha kenarına geldiği bölümde itirazlarını sürdüren Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, kırmızı kart gördü.

90+2. dakikada Gaziantep FK beraberliği yakaladı. Maxim'in kullandığı penaltıda top filelerle buluştu: 1-1

Gaziantep FK'nın attığı golün ardından ev sahibi ekibin tercümanı Oğuz Erdoğmuş da sarı kart gördü.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş