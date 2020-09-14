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Stat: Gaziantep KalyonHakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Candaş ElbilAtakaş Hatayspor: Mohamedi, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Gökhan Karadeniz, Isaac, Selim Ilgaz, Ribeiro, Rayane, DioufMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım,...

Futbol: Süper Lig
14.09.2020 21:01 | Son Güncelleme: 14.09.2020 21:56

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Atakaş Hatayspor: Mohamedi, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Gökhan Karadeniz, Isaac, Selim Ilgaz, Ribeiro, Rayane, Diouf

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Demba Ba, Crivelli

Gol: Dk. 36 Selim Ilgaz (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 29 Caiçara (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta kapanış maçında Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

14. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, topu savunma uzaklaştırdı. Önünde kalan topa sert vuran Visca'nın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

17. dakikada Caiçara'nın ve İrfan Can Kahveci'nin verkaçında ceza sahasına giren Caiçara'nın pasıyla topla buluşan Crivelli'nin vuruşunda, top kaleci Mohamedi'nin sağından auta gitti.

29. dakikada sol kanattan Ribeiro'nun kullandığı serbest vuruşta, kaleci Mert Günok topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

36. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Diouf, sağ kanattan taşıdığı topu müsait durumda bulunan Selim Ilgaz ile buluşturdu. Bu oyuncunun kaleci Mert Günok'u da geçerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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