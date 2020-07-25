Futbol: Süper Lig Stat: EryamanHakemler: Bahattin Şimşek, Kemal Yılmaz, Samet ÇavuşGençlerbirliği: Ertaç Özbir (Dk. 46 Burak Çapkınoğlu), Erdem Özgenç (Dk. 60 Ahmet Oğuz), Arda Kızıldağ, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Soner Dikmen, Sio, Sami Gökhan Altıparmak (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kemal Yılmaz, Samet Çavuş

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir (Dk. 46 Burak Çapkınoğlu), Erdem Özgenç (Dk. 60 Ahmet Oğuz), Arda Kızıldağ, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Soner Dikmen, Sio, Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 46 Ayite), Daniel Candeias (Dk. 79 Rahmetullah Berişbek), İlker Karakaş (Dk. 60 Seuntjens)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Roco (Dk. 39 Necip Uysal), Rıdvan Yılmaz, Elneny, Hutchinson (Dk. 87 Kartal Kayra Yılmaz), Diaby, Boyd, Nkoudou (Dk. 83 Dorukhan Toköz), Güven Yalçın

Goller: Dk. 52 Hutchinson (Penaltıdan), Dk. 78 Diaby, Dk. 81 Elneny (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 10 Berat Ayberk Özdemir, Dk. 64 Sio (Gençlerbirliği), Dk. 32 Hutchinson, Dk. 41 Boyd, Dk. 88 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)

Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, sezonu üçüncü sırada tamamladı.

47. dakikada Gökhan Gönül'ün pasında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Boyd'un şutunda Burak Çapkınoğlu gole izin vermedi.

49. dakikada Güven Yalçın'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

51. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Gökhan Gönül'ün sağdan ceza sahasına girdiği pozisyonda Candeias'ın eliyle topa müdahale ettiğini tespit eden hakem Bahattin Şimşek, beyaz noktayı gösterdi. 52. dakikada Hutchinson'ın kullandığı penaltı vuruşunda yan direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.

57. dakikada soldan ceza sahasına giren Halil İbrahim Pehlivan, topu yerden içeriye çevirdi. Müsait pozisyondaki Soner Dikmen, topu yakın mesafeden boş kaleye gönderemedi.

63. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Ersin Destanoğlu, topu kornere çeldi.

78. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Elneny'nin pasında savunma arkasına Diaby ve Güven Yalçın koşu yaptı. Kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Burak'tan sıyrılan Diaby, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2.

80. dakikada savunmanın arkasına sarkan Diaby'nin, kalecinin müdahalesi sonrası yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı kararı verdi. 81. dakikada penaltıyı kullanan Elneny, topu filelere gönderdi: 0-3.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla puanını 62 yapan Beşiktaş, 2019-2020 sezonunu 3. sırada bitirdi.

Kaynak: AA