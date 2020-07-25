HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Bahattin Şimşek, Kemal Yılmaz, Samet ÇavuşGençlerbirliği: Ertaç Özbir (Dk. 46 Burak Çapkınoğlu), Erdem Özgenç (Dk. 60 Ahmet Oğuz), Arda Kızıldağ, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Soner Dikmen, Sio, Sami Gökhan Altıparmak (Dk.

Futbol: Süper Lig
25.07.2020 23:11 | Son Güncelleme: 25.07.2020 23:21

Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kemal Yılmaz, Samet Çavuş

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir (Dk. 46 Burak Çapkınoğlu), Erdem Özgenç (Dk. 60 Ahmet Oğuz), Arda Kızıldağ, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Soner Dikmen, Sio, Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 46 Ayite), Daniel Candeias (Dk. 79 Rahmetullah Berişbek), İlker Karakaş (Dk. 60 Seuntjens)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Roco (Dk. 39 Necip Uysal), Rıdvan Yılmaz, Elneny, Hutchinson (Dk. 87 Kartal Kayra Yılmaz), Diaby, Boyd, Nkoudou (Dk. 83 Dorukhan Toköz), Güven Yalçın

Goller: Dk. 52 Hutchinson (Penaltıdan), Dk. 78 Diaby, Dk. 81 Elneny (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 10 Berat Ayberk Özdemir, Dk. 64 Sio (Gençlerbirliği), Dk. 32 Hutchinson, Dk. 41 Boyd, Dk. 88 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)

Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, sezonu üçüncü sırada tamamladı.

47. dakikada Gökhan Gönül'ün pasında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Boyd'un şutunda Burak Çapkınoğlu gole izin vermedi.

49. dakikada Güven Yalçın'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

51. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Gökhan Gönül'ün sağdan ceza sahasına girdiği pozisyonda Candeias'ın eliyle topa müdahale ettiğini tespit eden hakem Bahattin Şimşek, beyaz noktayı gösterdi. 52. dakikada Hutchinson'ın kullandığı penaltı vuruşunda yan direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.

57. dakikada soldan ceza sahasına giren Halil İbrahim Pehlivan, topu yerden içeriye çevirdi. Müsait pozisyondaki Soner Dikmen, topu yakın mesafeden boş kaleye gönderemedi.

63. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Ersin Destanoğlu, topu kornere çeldi.

78. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Elneny'nin pasında savunma arkasına Diaby ve Güven Yalçın koşu yaptı. Kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Burak'tan sıyrılan Diaby, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2.

80. dakikada savunmanın arkasına sarkan Diaby'nin, kalecinin müdahalesi sonrası yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı kararı verdi. 81. dakikada penaltıyı kullanan Elneny, topu filelere gönderdi: 0-3.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla puanını 62 yapan Beşiktaş, 2019-2020 sezonunu 3. sırada bitirdi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Düşme hattında bulunan Kayserispor'un Trabzonspor maçında attığı net gol verilmedi Spor
Düşme hattında bulunan Kayserispor'un Trabzonspor maçında attığı net gol verilmedi
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı 3. Sayfa
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır Politika
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu Politika
Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Güncel
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında 3. Sayfa
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı
Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu
Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı
Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı
Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi
24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi
'Google'dan arıyoruz' diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi
"Google'dan arıyoruz" diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında Kayserispor'u Sörloth'un son dakika golüyle 2-1 mağlup etti
Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında Kayserispor'u Sörloth'un son dakika golüyle 2-1 mağlup etti
İspanya'da hızla artan koronavirüs vakaları, ikinci dalga korkusu yaşatıyor
İspanya'da hızla artan koronavirüs vakaları, ikinci dalga korkusu yaşatıyor
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti ve sezonu 3. sırada bitirdi.
Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti ve sezonu 3. sırada bitirdi.
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Sultan Süleyman Soylu Pınar Gültekin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Demet Akalın Murat Dalkılıç Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Can Bartu Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kız Anne Ateş Beşiktaş
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 23:58:29. #1.15#
title