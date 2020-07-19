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Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunMKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik (Dk. 86 Sedat Ağçay), Lobjanidze (Dk. 86 Atila Turan), Scarione (Dk. 66 İlhan Parlak), Michalak (Dk.

Futbol: Süper Lig
19.07.2020 23:13 | Son Güncelleme: 19.07.2020 23:16

Stat: Eryaman

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik (Dk. 86 Sedat Ağçay), Lobjanidze (Dk. 86 Atila Turan), Scarione (Dk. 66 İlhan Parlak), Michalak (Dk. 76 Orkan Çınar), Rivas

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak (Dk. 68 Chico), Ufuk Akyol (Dk. 61 Fredy), Yekta Kurtuluş (Dk. 90 Leschuk), Doğukan Sinik, Bünyamin Balcı, Amilton, Jahovic

Gol: Dk. 90+3 Jahovic (Fraport TAV Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+8 Yekta Kurtuluş (Yedek kulübesinde) (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Pinto, Dk. 48 Pazdan, Dk. 80 Kulusic, Dk. 85 Faty (MKE Ankaragücü), Dk. 90+8 Jahovic (Fraport TAV Antalyaspor)

Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilen MKE Ankaragücü küme düştü.

47. dakikada Pinto'nun kullandığı kornerde Kulusic boş durumda kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

57. dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Pinton'un soldan ceza sahasına yaptığı ortada, müsait durumdaki Rivas'ın gelişine yaptığı vuruşta kaleci gole izin vermedi.

63. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası dışından yaptığı etkili vuruşta kaleci Friedrich, topu son anda kornere çeldi.

68. dakikada Pinto'nun sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Ferhat Kaplan, uzak köşeye giden topu kornere gönderdi.

69. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, Amilton'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazdan topla buluşan Fredy'nin çektiği şutta kaleci gole izin vermedi.

75. dakikada ev sahibi ekip, İlhan Parlak ile öne geçme fırsatını değerlendiremedi. Lukasik'in pasıyla penaltı noktasında topla buluşan İlhan Parlak, müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.

85. dakikada savunmanın hatasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic, Friedrich'i geçemedi.

90+3. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Yine kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic, topu bu kez filelere gönderdi: 0-1.

Karşılaşma, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla 29 puanda kalan MKE Ankaragücü, Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu. Sarı-lacivertli futbolcular, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı.

Öte yandan, karşılaşmanın son bölümünde kısa süreli gerginlik yaşandı.

Kaynak: AA

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