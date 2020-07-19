Futbol: Süper Lig Stat: Medical ParkHakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Mehmet Cem HanoğluTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak (Dk. 89 Yusuf Sarı), Ndiaye (Dk. 83 Doğan Erdoğan), Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme (Dk.

Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Mehmet Cem Hanoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak (Dk. 89 Yusuf Sarı), Ndiaye (Dk. 83 Doğan Erdoğan), Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme (Dk. 46 Guilherme), Sörloth

İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper Uludağ (Dk. 75 Ferhat Öztorun), Jonsson, Jevtovic (Dk. 39 Shengelia), Ömer Ali Şahiner (Dk. 90+1 Daci), Milosevic (Dk. 90+1 Selim Ay), Hadziahmetovic, Bajic (Dk. 75 Thuram)

Goller: Dk. 12 ve 56 (penaltıdan) Sörloth, Dk. 61 Novak (Trabzonspor) Dk. 42 Bajic, Dk. 81 Shengelia, Dk. 88 Skubic (penaltıdan), Dk. 90 Thuram (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Ekuban, Dk. 87 da Costa (Trabzonspor)

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında 3-1 öne geçtiği karşılaşmada İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilerek şampiyonluk şansını kaybetti.

52. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışı sağ çaprazından etkili vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran, sağ tarafına uzanarak tehlikeyi önledi.

54. dakikada Uğur Demirok ile girdiği ikili mücadelede Sörloth, ceza alanı içinde yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlu, penaltı noktasını gösterdi.

56. dakikada Sörloth, yerden kullandığı penaltı atışında topu kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan filelere göndererek takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-1

61. dakikada Guilherme'nin soldan ortasında arka direkte uygun durumdaki Novak, dokunarak yakın mesafeden topu filelere gönderdi: 3-1

75. dakikada Novak'ın ceza sahası yayının soluna çıkardığı topta Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti ancak hakem Atilla Karaoğlan pozisyonun öncesinde topun Ekuban'ın eline çarptığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

81. dakikada İttifak Holding Konyaspor, farkı 1'e indirdi. Shengelia, ceza alanı dışı sağ çaprazından kullandığı serbest atışta, topu filelere gönderdi: 3-2

87. dakikada hızlı gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında Shengelia, ceza alanı içinde da Costa'nın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

88. dakikada Skubic, kullandığı penaltı atışında, topu Uğurcan Çakır'ın üzerinden filelerle buluşturdu: 3-3

90. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Shengelia'nın sağdan ortasında, arka tarafta uygun durumda Thuram, kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. 3-4

Karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor, 4-3 kazandı.

Kaynak: AA