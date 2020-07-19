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Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone ParkHakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet KömürcüoğluBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Roco, Vida, Caner Erkin, Elneny, Lens (Dk. 68 Necip Uysal), Hutchinson, Boateng (Dk. 59 Diaby), Boyd (Dk.

Futbol: Süper Lig
19.07.2020 23:05 | Son Güncelleme: 19.07.2020 23:09

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Roco, Vida, Caner Erkin, Elneny, Lens (Dk. 68 Necip Uysal), Hutchinson, Boateng (Dk. 59 Diaby), Boyd (Dk. 85 Güven Yalçın), Burak Yılmaz

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci (Dk. 89 Ömer Faruk Beyaz), Ozan Tufan (Dk. 71 Jailson), Emre Belözoğlu (Dk. 67 Rodrigues), Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Muric

Goller: Dk. 63 Vida, Dk. 70 Gökhan Gönül (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 25 Muric (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 27 Lens, Dk. 31 Gökhan Gönül, Dk. 90 Caner Erkin (Beşiktaş), Dk. 81 Falette, Dk. 86 Deniz Türüç, Dk. 88 Tolga Ciğerci, Dk. 90 Jailson (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 33. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

48. dakikada Caner Erin'in ortasında altıpasta kaleci Altay topun kontrolünü sağlayamadı. Pozisyonun devamında Lens'in vuruşunda topa uzanan Altay gole izin vermedi.

56. dakikada Burak Yılmaz'ın kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Altay meşin yuvarlağı taca çeldi.

63. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağdan Lens'in ortasında arka direkte Boyd'un çevirdiği topa altıpasta ayak sokan Vida, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

70. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hücumun solundan Caner Erkin ile kullanılan köşe vuruşuna altıpas içinde ön direkte topa kafayla vuran Gökhan Gönül, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

74. dakikada soldan topla hareketlenen Rodrigues'in içeri çekerek yaptığı vuruşta kaleci Ersin topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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