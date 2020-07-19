Futbol: Süper Lig
Stat: Çaykur DidiHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan ÇimenÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Abdullah Durak, Vetrih, Garmash (Dk. 66 Oğuz Kaan Güçtekin), Boldrin (Dk. 90 Tunay Torun), Samudio (Dk.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Abdullah Durak, Vetrih, Garmash (Dk. 66 Oğuz Kaan Güçtekin), Boldrin (Dk. 90 Tunay Torun), Samudio (Dk. 86 Sasse), Skoda
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake (Dk. 37 Kjartansson), Mina, Hadebe, Hafez, Robin Yalçın (Dk. 46 Donald), Murat Yıldırım (Dk. 83 Erkan Kaş), Fofana (Dk. 46 Ahmet İldiz), Walter, Gökhan Töre, Umut Bulut (Dk. 83 Youssuf)
Goller: Dk.29 ve 36 (penaltıdan) Skoda, Dk.31 Boldrin (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Vetrih, Dk. 23 Samudio, Dk.66 Garmash (Çaykur Rizespor), Dk.37 Robin Yalçın (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek puanını 35'e yükseltti.
56. dakikada Skoda'nın defansın arkasında pasına hareketlenerek ceza sahası içerisine giren Samudio'nun vuruunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
76. dakikada Melnjak'ın ara pasında ceza sahası içerisine giren Vetrih'in kaleci ile karşı karşıya yerden vuruşunda Farnolle yatarak topu ayakları ile çelmeyi başardı.
78. dakikada Samudio'nun defansın arkasına pasında ceza sahası içerisine girdikten sonra Boldrin'in direk dibine plase vuruşunda kaleci Farnolle, yatarak topu kornere çeldi.
Mücadele, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Kaynak: AA