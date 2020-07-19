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Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone ParkHakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet KömürcüoğluBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Roco, Vida, Caner Erkin, Elneny, Lens, Hutchinson, Boateng, Boyd, Burak YılmazFenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım,...

Futbol: Süper Lig
19.07.2020 21:55 | Son Güncelleme: 19.07.2020 22:12

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Roco, Vida, Caner Erkin, Elneny, Lens, Hutchinson, Boateng, Boyd, Burak Yılmaz

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Muric

Kırmızı kart: Dk. 25 Muric (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 27 Lens, Dk. 31 Gökhan Gönül (Beşiktaş)

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısı golsüz sona erdi.

8. dakikada Hutchinson'ın üst üste yaptığı top kayıpları sonrası topla buluşan Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından şutunda kaleci Ersin Destanoğlu topu kurtard; seken meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.

18. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı serbest vuruşta Vida'nın kafayla kaleye gönderdiği top az farkla dışarı gitti.

19. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Muric'in şutunda Ersin topun kaleye gitmesine engel oldu. Seken topu Emre Belözoğlu sol çaprazdan gelişine kaleye gönderdi, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

25. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Muric'in Vida'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Halil Umut Meler, sarı-lacivertli oyuncuya sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR incelemesine giden hakem, kararını değiştirerek Muric'i kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

33. dakikada Deniz Türüç soldan ceza sahasına girerek şut çekti. Savunmadan seken topu önünde bulan Emre Belözoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak bu kez auta gitti.

35. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası dışında topu önünde bulan Boyd'un sert şutunda, kaleci Altay Bayındır kurtarışıyla golü önledi.

39. dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla ceza sahası dışında meşin yuvarlakla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA

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