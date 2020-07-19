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Futbol: Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Mehmet Cem HanoğluTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörlothİttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok,...

Futbol: Süper Lig
19.07.2020 21:53 | Son Güncelleme: 19.07.2020 22:14

Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Mehmet Cem Hanoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper Uludağ, Jonsson, Jevtovic (Dk. 39 Shengelia), Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Hadziahmetovic, Bajic

Goller: Dk. 12 Sörloth (Trabzonspor), Dk. 42 Bajic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 26 Ekuban (Trabzonspor)

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor takımları arasında oynanan karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

6. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza alanı dışından sert şutunda yerden seken topu kaleci Uğurcan Çakır, kornere çeldi.

10. dakikada ceza alanı içinde Ekuban'ın dönerek vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran, topa sahip oldu.

12. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Ekuban'ın ara pasında topla ceza alanı sağ çaprazında buluşan Sörloth, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı kalesini terk eden kaleci Ertuğrul Taşkıran ve savunma oyuncularının üzerinden filelere gönderdi: 1-0

27. dakikada Jonsson'un pasında, savunmada Kamil Ahmet Çörekçi'den sıyrılan Milosevic'in karşı karşıya şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönün topu Ömer Ali Şahiner tamamlamak istedi ancak savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

42. dakikada İttifak Holding Konyaspor, beraberliği sağladı. Sol taraftan ilerleyen Ömer Ali Şahiner'in ortasında, altıpas çizgisinin hemen gerisinde iyi yükselen Bajic, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 1-1

44. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu uygun durumda önünde bulan Ndiaye, kötü bir vuruşla kornere gönderdi.

45+1. dakikada ceza alanı dışı sağ tarafında Skubic'in şutunda, savunmada Novak'a çarpan topu kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle üsten kornere çeldi.

45+2. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ortasında, ceza alanı içinde Ekuban'ın kafa şutunda, top kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA

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