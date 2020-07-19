Futbol: Süper Lig
Stat: EryamanHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunMKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Lobjanidze, Scarione, Michalak, RivasFraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Yekta...
Stat: Eryaman
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Lobjanidze, Scarione, Michalak, Rivas
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Yekta Kurtuluş, Doğukan Sinik, Bünyamin Balcı, Amilton, Jahovic
Sarı kart: Dk. 41 Pinto (MKE Ankaragücü)
Süper Lig'in 33. haftasındaki MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 bitti.
15. dakikada Pinto, sağdan kullandığı köşe vuruşunda uzak noktaya ortasını yaptı. Kulusic'in kafa vuruşunda Ferhat Kaplan'ı geçen topu kale önünde Antalyaspor savunması uzaklaştırdı.
26. dakikada Rivas'ın ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleciden döndü. İkinci pozisyonda yakın mesafeden Faty şutunu çekti, savunmaya çarpan top kornere gitti.
31. dakikada soldan ceza sahasına giren Doğukan Sinik topu içeriye çevirdi. Bünyamin Balcı'nın şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Kaynak: AA