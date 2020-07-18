HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Futbol: Süper Lig

Stat: Türk TelekomHakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Samet ÇiçekGalatasaray: Okan Kocuk, Mariano (Dk. 90 Linnes), Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Feghouli (Dk. 89 Taylan Antalyalı), Emre Akbaba (Dk. 90+5 Yunus Akgün), Ömer Bayram (Dk. 89 Jimmy Durmaz), Adem Büyük (Dk.

Futbol: Süper Lig
18.07.2020 23:15 | Son Güncelleme: 18.07.2020 23:15

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çiçek

Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano (Dk. 90 Linnes), Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Feghouli (Dk. 89 Taylan Antalyalı), Emre Akbaba (Dk. 90+5 Yunus Akgün), Ömer Bayram (Dk. 89 Jimmy Durmaz), Adem Büyük (Dk. 90+3 Ahmet Çalık)

Göztepe: Beto, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk (Dk. 86 Borges), Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Poko (Dk. 62 Castro), Soner Aydoğdu, Tripic, Mossoro (Dk. 76 Kerem Atakan Kesgin), Napoleoni

Goller: Dk. 60 Saracchi, Dk. 81 Emre Akbaba, Dk. 90+7 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 77 Napoleoni (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 30 Marcao, Dk. 35 Donk (Galatasaray), Dk. 45 Atınç Nukan, Dk. 49 Beto (Göztepe)

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

47. dakikada Atınç Nukan ile girdiği ikili mücadelede Feghouli'nin yerde kalması üzerine maçın hakemi Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. 49. dakikada topun başına geçen Adem Büyük'ün yaptığı vuruşta sağına uzanan kaleci Beto, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Ancak Koray Gençerler, VAR hakemlerinin uyarısının ardından Beto'nun çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltının tekrarlanmasına karar verdi. 50. dakikada Belhanda'nın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

60. dakikada Galatasaray öne geçti. Seri'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Soner Aydoğdu'nun kafayla uzaklaştırdığı top ceza sahası dışında Saracchi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağının dışıyla gelişine yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

65. dakikada Göztepe'nin attığı gol iptal edildi. Halil Akbunar'ın uzun pasında sol kanatta Tripic topla buluştu. Bu oyuncunun ortasında arka direkte Andre Castro kafayla meşin yuvarlağı penaltı noktası civarına indirdi. Soner Aydoğdu'nun dokunduğu top Napoleoni'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen müsabakanın hakemi Koray Gençerler, Halil Akbunar'ın Saracchi'ye faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

77. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Murat Paluli'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Napoleoni'nin altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

81. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Emre Akbaba'nın ceza yayının sağından sol ayağıyla kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 2-1.

90+4. dakikada Soner Aydoğdu'nun havadan pasında Atınç Nukan arka direkte topu Halil Akbunar'a indirdi. Bu oyuncunun altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Topu önünde bulan Kerem Atakan Kesgin'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+7. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Seri'nin savunmanın arkasına pasında Taylan Antalyalı topa hareketlendi. Kaleci Beto ile karşı karşıya gelen Taylan, meşin yuvarlağı solunda uygun durumdaki Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı 3. Sayfa
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri Güncel
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı Magazin
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti Spor
Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı Spor
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı Dünya
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden 'pes' dedirten sözler
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten sözler
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu
8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
'Huysuz Virjin' olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hayırlı olsun' deyip paylaştı
Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" deyip paylaştı
Nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Uluslararası camianın 'laiklik' kaygısına Sözcü Kalın'dan yanıt: Türkiye'de dini özgürlük var, kaygılar yersiz
Uluslararası camianın 'laiklik' kaygısına Sözcü Kalın'dan yanıt: Türkiye'de dini özgürlük var, kaygılar yersiz
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
Silivri'de TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı
Silivri'de TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı
İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı
İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı
Üvey kardeşlerin 'ev yapma' tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı
Üvey kardeşlerin "ev yapma" tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Murat Kurum Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Serdar Ortaç Demet Akalın Erkan Kolçak Köstendil
Spor Adem Ljajic Gökhan Gönül Burak Yılmaz Aziz Yıldırım İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Çocuk Huysuz Virjin Fahrettin Koca Seyfi Dursunoğlu
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 23:19:12. #1.14#
title