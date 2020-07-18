Futbol: Süper Lig Stat: Gaziantep KalyonHakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Metin, Asım Yusuf ÖzGaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Morais, Sousa, Maxim, Güray Vural, Muhammet Demir, Kenan ÖzerKasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Hadadi, Aytaç Kara, Pavelka,...

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Metin, Asım Yusuf Öz

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Morais, Sousa, Maxim, Güray Vural, Muhammet Demir, Kenan Özer

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Hadadi, Aytaç Kara, Pavelka, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Thiam, Gohou

Goller: Dk. 6 Muhammet Demir (Gaziantep FK), Dk. 13 ve 37 Thiam (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 41 Maxim (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip 2-1 önde tamamladı.

6. dakikada Gaziantep FK, Muhammet Demir ile öne geçti. Sağ kanattan Güray Vural'ın ortasında topa iyi yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşu kaleci Ramazan Köse'ye takıldı. Pozisyonun devamında kaleciden dönen topu takip eden Muahmmet Demir, rahat bir pozisyonda kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

13. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Yusuf Erdoğan'ın ortasında ön direkte Gohou topa dokunamadı. Arka direkte topla buluşan Thiam, müsait bir pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-1.

20. dakikada konuk ekip gole bir kez daha yaklaştı. Sağ kanattan takımını atağa kaldıran Yusuf Erdoğan, ceza sahasına yakın bir noktadan topu yerden altıpasa gönderdi. Bu noktada rahat bir konumda olan Gohou, uzansa da topa dokunamadı ve mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

37. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan kaleye yaklaşan Yusuf Erdoğan, kaleyi cepheden gören pozisyonda topu ceza sahası yayındaki Aytaç Kara'ya aktardı. Bu oyuncu, solundaki Thiam'ı topu gönderdi. Sol çaprazda kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kalan Thiam, şık bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-2.

Mücadelenin ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA