Futbol: Süper Lig Stat: Yeni MalatyaHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Donald (Dk. 58 Walter), Acquah (Dk. 73 Ahmet Ildız), Gökhan Töre, Robin Yalçın (Dk. 58 Kjartansson), Murat Yıldırım (Dk. 79 Ndayishimiye), Umut Bulut (Dk.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Donald (Dk. 58 Walter), Acquah (Dk. 73 Ahmet Ildız), Gökhan Töre, Robin Yalçın (Dk. 58 Kjartansson), Murat Yıldırım (Dk. 79 Ndayishimiye), Umut Bulut (Dk. 79 Fofana)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Necip Uysal, Elneny, Lens (Dk. 46 Güven Yalçın), Boyd, Diaby (Dk. 90+2 Roco), N'Koudou (Dk. 84 Kartal Kayra Yılmaz)

Gol: Dk. 52 Caner Erkin (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 80 N'Koudou, Dk. 85 Ruiz (Beşiktaş)

Süper Lig'in 32. haftasındaki Beşiktaş, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

47. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde BtcTurk Yeni Malatyaspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ancak ön direkte kaleci Fabien Farnolle ile hava topuna yükselen Gökhan Gönül yerde kaldı. Pozisyonda önce devam ettiren hakem Fırat Aydınus, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu yeniden izledi ve penaltı kararı verdi. 52. dakikada penaltıyı kullanan Caner Erkin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

54. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topu alan Güven Yalçın, plase vuruşta uzak köşeden topu ağlara göndermek istedi ancak kaleci Farnolle son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi. Sağdan Caner Erkin'in kullandığı kornerde altıpasta Gökhan Gönül'ün kafayla vurduğu top ters kanattan auta gitti.

66. dakikada Hafez'in soldan ortasında Gökhan Gönül'e çarpan top yön değiştirerek kaleye yöneldi. Kaleci Ersin, meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA