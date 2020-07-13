Futbol: Süper Lig Stat: Yeni Malatya Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Donald, Acquah, Gökhan Töre, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Umut BulutBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Necip Uysal,...

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Donald, Acquah, Gökhan Töre, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Umut Bulut

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Necip Uysal, Elneny, Lens, Boyd, Diaby, N'Koudou

Süper Lig'in 32. haftasındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

2. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı faul atışında ceza sahasında Gökhan Gönül'ün kafayla vurduğu top yandan auta çıktı.

12. dakikada Umut Bulut'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Töre'nin vuruşunda meşin yuvarlak yakın direğin yanından auta çıktı. Aynı dakika içerisinde Robin Yalçın'ın ara pasıyla ceza sahası içerisi sağ çaprazda topu alan Gökhan Töre, son çizgiye indikten sonra pasını daha uygun durumdaki Umut Bulut'a çıkardı. Bu oyuncunun altıpas çizgisi üzerinde yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

14. dakikada Robin Yalçın'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden oyun alanını terk etti.

38. dakikada N'Koudou'nun uzaktan sert şutunda kaleci Farnolle soluna gelen topu güçlükle uzaklaştırdı.

45+3. dakikada Hafez'in soldan ortasında ön direğe hareketlenen Murat Yıldırım'ın altıpas gerisinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ersin, üzerine gelen topu iki hamlede uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Kaynak: AA