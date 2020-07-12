Futbol: Süper Lig Stat: ÜlkerHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf ÖzFenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Ozan Tufan, Falette (Dk. 84 Tolga Ciğerci), Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolgay Arslan (Dk. 62 Rodrigues), Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 62 Emre Belözoğlu), Deniz Türüç (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Ozan Tufan, Falette (Dk. 84 Tolga Ciğerci), Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolgay Arslan (Dk. 62 Rodrigues), Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 62 Emre Belözoğlu), Deniz Türüç (Dk. 88 Sayyadmanesh), Muric

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Claudemir (Dk. 36 Fatih Aksoy), Mert Hakan Yandaş (Dk. 81 Erdoğan Yeşilyurt), Emre Kılınç, Yatabare (Dk. 73 Hakan Arslan), Kone

Goller: Dk. 9 Kone (Penaltıdan), Dk. 44 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 27 Deniz Türüç (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 7 Ozan Tufan, Dk. 13 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 69 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 17 Emre Kılınç, Dk. 76 Fatih Aksoy, Dk. 90+1 Samassa (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

51. dakikada Demir Grup Sivasspor net bir gol şansını değerlendiremedi. Kaleci Samassa'nın aut vuruşunda, rakip yarı sahanın ortalarında topa iyi yükselen Yatabare, meşin yuvarlağı savunma arkasına aşırdı. Topa hareketlenen ve ceza sahasına giren Emre Kılınç'ın şutunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi. Atağın devamında Mert Hakan Yandaş müsait durumda topu filelere gönderecekken savunmada Hasan Ali Kaldırım topu, son anda müdahale ederek kornere çeldi.

52. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.

70. dakikada Emre Kılınç'ın soldan etkili ortasında altıpas önünde Kone'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

90+2. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun arka direğe ortasında Sayyadmanesh'in kafa vuruşunda top yan direğin dibinden auta gitti.

90+3. dakikada hücumun sağından Tolga Ciğerci ile kullanılan köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Sayyadmanesh'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Demir Grup Sivasspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA