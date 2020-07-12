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Futbol: Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf ÖzFenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Ozan Tufan, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Deniz Türüç, MuricDemir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa,...

Futbol: Süper Lig
12.07.2020 21:55 | Son Güncelleme: 12.07.2020 22:52

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Ozan Tufan, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Deniz Türüç, Muric

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Claudemir (Dk. 36 Fatih Aksoy), Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Yatabare, Kone

Goller: Dk. 9 Kone (Penaltıdan), Dk. 44 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 27 Deniz Türüç (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 7 Ozan Tufan, Dk. 13 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Dk. 17 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada Ferdi'nin şık pasıyla soldan bindiren Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında penaltı noktası civarında Muric'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

7. dakikada Claudemir'in savunma arkasına pasına hareketlenen ve ceza sahası içine giren Emre Kılınç, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda savunmada Ozan Tufan'dan şık bir çalımla sıyrılırken yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. 9. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Kone'nin vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.

14. dakikada Demir Grup Sivasspor 2. gole çok yaklaştı. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan etkili ortasında altıpasta Kone, çok müsait durumda topu direk dibinden auta attı.

16. dakikada soldan Tolgay'ın pasıyla sıfıra inen Hasan Ali kaldırım'ın ortasında altıpas üzerinde Muric'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

27. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Savunmadan Falette'in uzun pasında savunma arkasına sarkan ve kaleci Samassa'dan önce topu göğsüyle önüne alan Deniz Türüç'ün ceza sahası içi sol çaprazdan dar açıdan vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

44. dakikada Demir Grup Sivasspor yeniden öne geçti. Kaleci Samassa'nın uzun vuruşunda rakip yarı sahanın ortalarında Yatabare'nin aşırttığı topta savunma arkasına koşan Emre Kılınç kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emre, kaleci Altay'ın yanından topu filelere gönderdi: 1-2.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Demir Grup Sivasspor soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

Kaynak: AA

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