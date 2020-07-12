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Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Atilla Karaoğlan, Esat Sancaktar, Samet ÇavuşMKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Michalak (90+3 Atila Turan), Faty, Lukasik, Lobjanidze (Dk. 74 İlhan Parlak), Scarione (Dk.

Futbol: Süper Lig
12.07.2020 20:45 | Son Güncelleme: 12.07.2020 20:45

Stat: Eryaman

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Esat Sancaktar, Samet Çavuş

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Michalak (90+3 Atila Turan), Faty, Lukasik, Lobjanidze (Dk. 74 İlhan Parlak), Scarione (Dk. 82 Sedat Ağçay), Orgill (90+3 Rivas)

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Marcao, Emin Bayram, Saracchi, Ömer Bayram (Dk. 77 Sekidika), Seri (Dk. 89 Ahmet Çalık), Taylan Antalyalı (Dk. 77 Mariano), Belhanda (Dk. 77 Selçuk İnan), Emre Akbaba (Dk. 89 Yunus Akgün), Adem Büyük

Gol: Dk. 62 Scarione (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 17 Belhanda, Dk. 34 Marcao, Dk. 87 Saracchi, Dk. 88 Fatih Terim (Teknik direktör), Mariano (Maç bittikten sonra) (Galatasaray), Dk. 32 Pazdan, Dk. 55 Kitsiou, Dk. 68 Orgill, Dk. 90+3 Mahmut Akan (Yedek kulübesinden) (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray'ı 1-0 yendi.

47. dakikada sağ kanattan Marcao'yu geçerek ceza sahasına giren Orgill'in yerden çektiği şutta top uzak direğin yanından auta gitti.

54. dakikada Adem Büyük'ün sol kanattan çizgiye inerek arka direğe yaptığı ortada kaleciyi de geçen topla Belhanda kale sahasının içinde buluştu. Müsait durumdaki Belhanda, topu yandan auta attı.

57. dakikada ceza yayının içinde Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak sağ alt direğe çarparak oyun alanına döndü.

61. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Savunmadan çıkardığı topu kaybeden Emin Bayram, pozisyonun devamında ceza sahasının içinde Orgill'i düşürdü ve hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi. 62. dakikada Scarione'nin kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve MKE Ankaragücü, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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