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Futbol: Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Candaş ElbilGaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Morais, Sousa (Dk. 67 Pawlowski), Kana Bıyık, Güray Vural (Dk. 56 Junior), Kenan Özer (Dk. 67 Furkan Soyalp), Oğuz Ceylan, Maxim (90+4 Chibsah), Kayode (Dk.

Futbol: Süper Lig
09.07.2020 23:21 | Son Güncelleme: 09.07.2020 23:26

Stat: Kalyon

Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Candaş Elbil

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Morais, Sousa (Dk. 67 Pawlowski), Kana Bıyık, Güray Vural (Dk. 56 Junior), Kenan Özer (Dk. 67 Furkan Soyalp), Oğuz Ceylan, Maxim (90+4 Chibsah), Kayode (Dk. 46 Muhammet Demir)

İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Volkan Fındıklı, Uğur Demirok, Skubic, Alper Uludağ, Anicic, Miya (Dk. 73 Hurtado), Jevtovic, Milosevic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 80 Thuram), Bajic

Goller: Dk. 13 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor), DK. 87 Maxim (Penaltıdan), Dk. 88 Furkan Soyalp, Dk. 90+9 Pawlowski (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 45 Miya, Dk. 82 Ertuğrul Taşkıran, Dk. 86 Uğur Demirok, Dk. 86 Milosevic, Dk. 90+9 Alper Uludağ (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 50 Oğuz Ceylan, Dk. 71 Furkan Soyalp, Dk. 90+9 Morais (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendi.

54. dakikada sol kanatta topla buluşan Maxim, ceza sahasına doğru sokulup çaprazdan vuruşunu yaptı. kaleci Ertuğrul topu güçlükle çeldi.

71. dakikada konuk takım ikinci gole çok yaklaştı. Miya'nın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Milosevic'in sert şutunda kaleci Günay gole izin vermedi.

80. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Muhammet'in pasıyla ceza sahasına sokulan Maxim, karşı karşıya pozisyonda topu yandan auta gönderdi.

84. dakikada Muhammet'in ortasında Volkan'ın topla elle oynadığını belirten hakem Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

87. dakikada penaltıyı gole çeviren Maxim, takımına beraberliği getirdi. 1-1

88. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Morais'in sol kanattan içeriye çevirdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Furkan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

90+9. dakikada Konyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ertuğrul da öne çıkmıştı. Kullanılan köşe vuruşunda topu kontrol eden kaleci Günay oyunu çabuk başlattı. Pawlowski topla boş kaleye koşup topu filelere gönderdi. 3-1

Karşılaşmanın son dakikasında iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Maç ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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Kaynak: AA

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