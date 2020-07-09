Futbol: Süper Lig Stat: KalyonHakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Candaş ElbilGaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Morais, Sousa, Kana Bıyık, Güray Vural, Kenan Özer, Oğuz Ceylan, Maxim, Kayodeİttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Volkan Fındıklı, Uğur Demirok, Skubic, Alper Uludağ, Anicic,...

Stat: Kalyon

Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Candaş Elbil

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Morais, Sousa, Kana Bıyık, Güray Vural, Kenan Özer, Oğuz Ceylan, Maxim, Kayode

İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Volkan Fındıklı, Uğur Demirok, Skubic, Alper Uludağ, Anicic, Miya, Jevtovic, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Bajic

Gol: Dk. 13 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 45 Miya (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 31. haftasındaki Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk dakikasında konuk takım gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Volkan Fındıklı verkaçlarla ceza sahasına sokuldu. Karşı karşıya pozisyonda kaleci Günay gole izin vermedi.

13. dakikada konuk ekip öne geçti. Ömer Ali'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Milosevic, uzak köşeye doğru yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu: 1-0

25. dakikada ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Maxim, dönerek yaptığı vuruş direkten geri döndü. Seken topu Kenan tamamlamak istedi, ama savunma araya girdi.

26. dakikada hızlı gelişen konuk ekibin atağında Ömer Ali'nin pasıyla ceza sahasına sokulan Bajic, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarı gitti.

45+2 dakikada hızlı gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında Ömer Ali sağ kanatta hareketlenip ortasını yaptı. Savunmadan seken meşin yuvarlakla buluşan Milosevic'in sert şutunda kaleci Günay, son anda topu kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA