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Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem SatmanÇaykur Rizespor: Tarık Çetin, Orhan Ovacıklı (Dk.88 Atakan Akkaynak), Talbi, Fernandes, Melnjak (Dk.88 Alberk Koç), Abdullah Durak (Dk.70 Garmash), Vetrih (Dk.79 Boriachuk), Sasse (Dk.

Futbol: Süper Lig
09.07.2020 20:35 | Son Güncelleme: 09.07.2020 21:30

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Orhan Ovacıklı (Dk.88 Atakan Akkaynak), Talbi, Fernandes, Melnjak (Dk.88 Alberk Koç), Abdullah Durak (Dk.70 Garmash), Vetrih (Dk.79 Boriachuk), Sasse (Dk.46 Diomande), Boldrin, Samudio, Skoda

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir Subaşı (Dk.68 Lopes), Djedje, Mensah, Hasan Hüseyin Acar (Dk.83 Rienstra), Campanharo, Mesanoviç (Dk.70 Situm), Kravets

Goller: Dk.11 Samudio, Dk.90+2 Garmash, 90+3 Talbi (Çaykur Rizespor) Dk.32 Diego, Dk.86 Kravets (penaltıdan) (Hes Kablo Kayserispor)

Kırmızı Kart: Dk.76 Campanharo (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk.30 Orhan Ovacıklı, Dk.43 Vetrih, Dk.90+6 Boldrin (Çaykur Rizespor) Dk.83 Hasan Hüseyin Acar (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde uzatmalara 2-1 geride giren ev sahibi ekip, uzatma anlarında bulduğu gollerle maçı 3-2 kazandı.

46. dakikada Vetrih'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda kaleci Lung, son anda köşeden filelere gitmekte olan topu parmakları ile kornere çeldi.

63. dakikada Boldrin yaklaşık 20 metre topu sürdükten sonra ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda kaleci Lung, yatarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

86. dakikada Diomande'nin ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesine hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Kravets'in vuruşunda kaleci Tarık Çetin köşeyi doğru tercih etse de top filelere gitti: 1-2

90+2. dakikada Samudio'nun sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Alberk Alkoç'un düzeltip vuruşunda, altı pas içerisinde Garmash topuğu ile dokunarak topu filelere gönderdi: 2-2

90+3. dakikada sağ taraftan kazanılan faul atışında Boldrin'in ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Talbi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-2

Mücadele, ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA

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