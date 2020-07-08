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Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem ErsoyAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Efecan Karaca, Bakasetas, Onur Bulut, CisseGalatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri,...

Futbol: Süper Lig
08.07.2020 22:03 | Son Güncelleme: 08.07.2020 22:07

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Efecan Karaca, Bakasetas, Onur Bulut, Cisse

Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük

Goller: Dk. 43 ve 45+3 Cisse (Aytemiz Alanyaspor), 45+4 Adem Büyük (Galatasaray)

Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.

12. dakikada sağ kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Adem Büyük'ün kafa vuruşu kaleci Marafona'dan döndü. Alanyasporlu futbolcular topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

14. dakikada sağ kanattan Juanfran, Bakasetas'a topu çıkardı. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Bakasetas'ın kaleye gönderdiği şutu kaleci Okan Kocuk kornere çıkardı.

20. dakikada Galatasaray maçın en net pozisyonunu yakaladı. Orta sahadaki pres sonucunda topla buluşan Ömer Bayram, soldan rakip ceza sahası yayı çizgisine yakın bölgedeki Emre Akbaba'ya gönderdi. Bu futbolcunun bekletmeden kaleye gönderdiği şut az farkla dışarı çıktı.

43. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan kullanılan taç atışında Efecan Karaca çizgiye inerek ceza sahasına yerden ortaladı. Cisse, rakip oyunculardan önce dokunduğu topu filelerle buluşturdu: 1-0

45+3. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta sahada Seri'nin sektirdiği topla bulaşan Cisse kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 2-0

45+4. dakikada Galatasaray farkı bire indirdi. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Belhanda pasını daha uygun durumdaki Adem Büyük ile buluşturdu. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 2-1

Aytemiz Alanyaspor Galatasaray karşısında ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.

Kaynak: AA

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