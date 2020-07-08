Futbol: Süper Lig Stat: Medical ParkHakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker TakbakTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Ekuban, SörlothFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Sangare, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albayrak, Bünyamin...

Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takbak

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Ekuban, Sörloth

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Sangare, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albayrak, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Mukariu, Doğukan Sinik, Amilton, Blanco

Goller: Dk. 8 (Penaltıdan) Ufuk Akyol (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 15 ve 43 (Penaltılardan) Sosa (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Veysel Sarı, Dk. 24 Amilton, Dk. 43 Mukariu (Fraport TAV Antalyaspor)

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, üç penaltının kullanıldığı karşılaşmanın ilk yarısını Fraport TAV Antalyaspor karşısında 2-1 önde kapadı.

6. dakikada ceza alanının hemen içerisinde Doğukan Sinik, Ndiaye tarafından düşürülünce maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

8. dakikada Ufuk Akyol, yerden kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden filelerle buluşturdu: 0-1

12. dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Pereira'nın sağdan ceza alanına ortasında, Sörloth'un kafa vuruşunda top Veysel Sarı'nın eline çarptı. Halil Umut Meler, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.

15. dakikada Sosa, kaleci Boffin'in sağ tarafından yerden topu filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1

18. dakikada Doğukan Sinik'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu yatarak kornere çeldi.

22. dakikada Ndiaye'nin pasında sol çaprazda topla buluşan Ekuban'ın şutunda, top yandan auta gitti.

33. dakikada Ndiaye ile ver-kaç yapan Abdülkadir Ömür'ün ceza yayı gerisinden şutunda yerden seken top az farkla auta çıktı.

35. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, yakın mesafedeki Sörloth'un kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

42. dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla bir penaltı daha kazandı. Sol taraftan ceza alanı son çizgisine inen Ekuban, Mukairu'nun arkadan müdahalesi sonrası yerde kaldı ve yapılan VAR incelemesi sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

43. dakida Sosa, topu kaleci Boffin'in sol üst köşesinden filelere göndererek takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-1

Bordo-mavililer, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

Kaynak: AA