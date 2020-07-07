Futbol: Süper Lig Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, İbrahim Çağlar UyarcanMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 85 Robinho), İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Mahmut Tekdemir), Visca (Dk. 90 Guldbrandsen), Aleksic (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 85 Robinho), İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Mahmut Tekdemir), Visca (Dk. 90 Guldbrandsen), Aleksic (Dk. 80 Berkay Özcan), Crivelli (Dk. 80 Elia), Demba Ba

Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Sackey (Dk. 73 Estupinan), Sacko, Murawski, Recep Niyaz (Dk. 68 Özgür Çek), Aissati, Rodallega

Goller: Dk. 65 Crivelli, Dk. 78 Visca (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 29 Clichy, Dk. 43 Ponck, Dk. 83 Mehmet Topal (Medipol Başakşehir), Dk. 36 Bergdich (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 31. haftasında lider Medipol Başakşehir, konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi.

57. dakikada soldan ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci, pasını müsait durumdaki Demba Ba'ya aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden vuruşunda son anda Mustafa Yumlu'nun müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere gitti.

65. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. İrfan Can'ın sağdan kullandığı kornerde kale sahası ön çizgisi üzerinde yükselen Crivelli, kafayla vurduğu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

77. dakikada Medipol Başakşehir, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Ceza sahasının sol kenarında topla buluşan Crivelli, meşin yuvarlağı ortaladı. Zeki Yavru'nun elle topa müdahale ettiğini ancak pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu belirten hakem Abdulkadir Bitigen ev sahibi ekip lehine serbest vuruş verdi. VAR incelenmesinin ardından Zeki'nin ceza sahası içinde topa müdahale ettiği belirlendi ve karar penaltı olarak değiştirildi. 78. dakikada penaltıda topun başına geçen Visca, meşin yuvarlağı kaleci Tolgahan'ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-0

84. dakikada Rodallega'nın uzaktan sert şutunda top yandan auta çıktı.

Müsabaka, Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA