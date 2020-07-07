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Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim BozbeyGençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Baiano (Dk.

Futbol: Süper Lig
07.07.2020 19:21 | Son Güncelleme: 07.07.2020 19:42

Stat: Eryaman

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Baiano (Dk. 28 Yasin Pehlivan), Berat Ayberk Özdemir, Sefa Yılmaz, Soner Dikmen, Candeias, Stancu

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolgay Arslan, Deniz Türüç, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Muric

Sarı kartlar: Dk. 16 Jailson, Dk. 42 Ozan Tufan (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 31. haftasındaki Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 0-0 bitti.

5. dakikada Fenerbahçe savunmasından seken topla buluşan Soner Dikmen, Jailson'dan sıyrıldıktan sonra kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Soner, müsait pozisyonda topu yandan dışarı gönderdi.

9. dakikada Soner'in sağdan içeriye çevirdiği topu Jailson ıskaladı. Bir anda topu önünde bulan Stancu'nun ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

19. dakikada Gençlerbirliği bir fırsattan daha yararlanamadı. Candeias'ın soldan kullandığı kornerde, Sefa Yılmaz'ın uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

32. dakikada savunmanın arkasına sarkan Stancu'nun şutunda topu kaleci Altay çeldi. Altay, ikinci pozisyonda kaleye yönelen topu son anda çizgiden çıkarmayı başardı.

45. dakikada Jailson ile duvar pası yapan Muric'in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Ertaç Özbir, gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA

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