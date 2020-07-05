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Futbol: Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayıkİttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia, BajicÇaykur Rizespor: Tarık Çetin, Orhan Ovacıklı,...

Futbol: Süper Lig
05.07.2020 21:59 | Son Güncelleme: 05.07.2020 22:10

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia, Bajic

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Orhan Ovacıklı, Talbi, Fernandes, Melnjak, Abdullah Durak, Vetrih, Tunay Torun (Dk. 45+1 Oğuz Kağan Güçtekin), Boldrin, Samudio, Skoda

Sarı kart: Dk. 36 Jonsson (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

21. dakikada Bajic'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye şutunda savunma topa müdahale etti.

31. dakikada Alper Uludağ'ın ceza sahasına girmeden şutunda top kaleci Tarık Çetin'de kaldı.

45. dakikada Jevtovic'in ceza sahasının sağ çaprazından kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA

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