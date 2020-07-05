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Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Atilla Karaoğlan, İlker Takpak, Osman Gökhan BilirKasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Jorge Fernandes, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Tirpan, Ndongala, Hajradinovic, Thiam, KoitaDemir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie,...

Futbol: Süper Lig
05.07.2020 19:27 | Son Güncelleme: 05.07.2020 19:27

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Atilla Karaoğlan, İlker Takpak, Osman Gökhan Bilir

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Jorge Fernandes, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Tirpan, Ndongala, Hajradinovic, Thiam, Koita

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Ziya Erdal, Fernando, Yatabare

Sarı kart: dk. 24 Goiano (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

5. dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Uğur Çiftçi'nin soldan ortasında iyi yükselen Yatabare'nin altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

20. dakikada konuk takım gole yaklaştı. Mert Hakan Yandaş'ın sol çaprazdan ortasında arka direkte Yatabare, topu kafayla Emre Kılınç'ın önüne indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden topu yere çarptırarak yaptığı vuruşta Haddadi'ye çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

42. dakikada Aytaç Kara'nın uzun pasında sağ kanatta Hadergjonaj, topu içeri çevirdi. Koita, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Thiam'ın önüne bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içinde vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

44. dakikada Haddadi'nin soldan ortasında, yaşanan karambolde topu önünde bulan Koita'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'dan döndü. Ardından pozisyonu takip eden Thiam'ın yaptığı vuruşta Samassa topu kontrol etti ve gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA

Manşet

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