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Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet ÇiçekMKE Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Faty (Dk. 71 İlhan Parlak), Kitsiou, Michalak (Dk. 57 Rivas), Lobjanidze (Dk.

Futbol: Süper Lig
04.07.2020 20:31 | Son Güncelleme: 04.07.2020 20:31

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet Çiçek

MKE Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Faty (Dk. 71 İlhan Parlak), Kitsiou, Michalak (Dk. 57 Rivas), Lobjanidze (Dk. 71 Aydın Karabulut), Lukasik, Orgill

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan (Dk. 58 Mustafa Pektemek), Efecan Karaca (Dk. 85 Emircan Altıntaş), Bakasetas (Dk. 85 Siopis), Onur Bulut (Dk. 67 Fernandes), Cisse (Dk. 85 Umut Güneş)

Goller: Dk. 64 Cisse, Dk. 66 Onur Bulut, Dk. 78 Bakasetas (Penaltıdan), Dk. 90 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 82 Rivas (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 25 İbrahim Üzülmez (Teknik direktör), Dk. 57 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 42 Welinton, Dk. 89 Emircan Altıntaş (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü ikinci yarıda attığı gollerle 4-1 yendi.

64. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. N'Sakala'nın sol kanattan kale sahasının önüne yaptığı ortaya iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda top kaleci Friedrich'in sağından ağlara gitti: 0-1.

66. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Efecan Karaca'nın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan N'Sakala, topu penaltı noktasının üzerindeki Onur Bulut'a çıkardı. Onur'un düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 0-2.

75. dakikada Atila Turan'ın soldan ceza sahasına yaptığı ortaya kale sahasının önünde İlhan Parlak'ın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Marafona, soluna uzanarak kurtardı.

77. dakikada Rivas'ın ceza sahası içinde Mustafa Pektemek'in formasından çekmesi sonucu hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. 78. dakikada topun başına geçen Bakasetas, düzgün bir vuruşla sol direğin dibinden penaltıyı gole çevirdi: 0-3.

80. dakikada Kitsiou'nun ceza yayının üzerinden çektiği sert şutta kaleci Marafona, üzerine gelen topu kontrol etti.

82. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye indirdi. Pinto'nun kendi yarı sahasından savunma arkasına attığı topu göğsüyle kontrol ederek ceza sahasına giren Rivas, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-3.

90. dakikada fark tekrar 3'e çıktı. Kontra atakta Mustafa Pektemek sağdan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı kaldı. Mustafa, solunda uygun durumdaki arkadaşı Fernandes'e topu çıkardı. Fernandes, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-4.

Aytemiz Alanyaspor, sahadan 4-1 galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA

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