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Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Salih Mazlum, Bilal GölenYukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Lopes (Dk. 46 Özgür Çek), Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz (Dk. 81 Sacko), Bergdich, Murawski (Dk. 66 Sedat Şahintürk), Aissati, Recep Niyaz (Dk.

Futbol: Süper Lig
03.07.2020 23:19 | Son Güncelleme: 03.07.2020 23:19

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Salih Mazlum, Bilal Gölen

Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Lopes (Dk. 46 Özgür Çek), Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz (Dk. 81 Sacko), Bergdich, Murawski (Dk. 66 Sedat Şahintürk), Aissati, Recep Niyaz (Dk. 86 Onazi), Zeki Yavru, Rodallega, Estupinan

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Sousa, Kenan Özer (Dk. 90+2 Pawlowski), Morais, Maxim (Dk. 88 Furkan Soyalp), Güray Vural (Dk. 73 Jefferson), Kayode (Dk. 88 Muğdat Çelik)

Gol: Dk. 25 Güray Vural (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 17 Mustafa Yumlu, Dk. 53 Oğuz Yılmaz (Yukatel Denizlispor), Dk. 79 Kenan Özer (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.

63. dakikada faul sonucu kazanılan serbest vuruşu Güray Vural kullandı. Topla buluşan Kana Bıyık'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'ın eline çarparak kornere gitti.

67. dakika Recep Niyaz'ın pasında topla buluşan Estupinan'ın ceza sahası sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

74. dakikada Kayode'nin ceza sahası içinden şutunda top yan direğe çarparken, Denizlispor savunması meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.

90. dakikada Kenan Özer'in ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.

Gaziantep FK, müsabakayı 1-0'lık skorla kazandı.

Maçın sona ermesinin ardından Gaziantep FK'li oyuncuların sevinç gösterisi üzerine yaşanan gerginlikte, protokol tribününden sahaya plastik su şişesi atıldı.

Kaynak: AA

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