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Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Halis Özkahya, Ekrem Kan, Hakan YemişkenGençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç (Dk. 87 İlker Karakaş), Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Baiano (Dk. 69 Rahmetullah Berişbek), Sessegnon (Dk. 60 Berat Ayberk Özdemir), Sio (Dk. 69 Sefa Yılmaz), Ayite, Candeias (Dk.

Futbol: Süper Lig
29.06.2020 22:57 | Son Güncelleme: 29.06.2020 23:00

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya, Ekrem Kan, Hakan Yemişken

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç (Dk. 87 İlker Karakaş), Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Baiano (Dk. 69 Rahmetullah Berişbek), Sessegnon (Dk. 60 Berat Ayberk Özdemir), Sio (Dk. 69 Sefa Yılmaz), Ayite, Candeias (Dk. 60 Yasin Pehlivan), Stancu

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Fernandes, Meriah, Haddadi, Pavelka, Aytaç Kara, Quaresma (Dk. 60 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic, Thiam (Dk. 74 Ndongala), Koita (Dk. 83 Tarkan Serbest)

Goller: Dk. 17 Koita, Dk. 90+4 Ndongala (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 27 Fernandes (Kasımpaşa), Dk. 89 Yasin Pehlivan, Dk. 90 Flavio (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 29. hafta kapanış maçında Kasımpaşa, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.

65. dakikada soldan ceza sahasına hareketlenen Yusuf Erdoğan, topu Koita'ya çıkardı. Koita'nın kale önünde yaptığı vuruşta Nordfeldt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

71. dakikada Gençlerbirliği'nin kalecisi Nordfeldt, bir önemli kurtarışa daha imza attı. Ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan'ın yakın mesafeden çektiği şutta İsveçli Nordfeldt, gole izin vermedi.

73. dakikada Ayite'nin ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta uzak köşeye giden topu kaleci Ramazan Köse kurtardı.

90+4. dakikada Ndongala skoru belirleyen golü kaydetti. Tarkan Serbest'in pasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ndongala, dar açıdan topu ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla üst üste 5. galibiyetini alan ve yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Kasımpaşa, puanını 35'e yükseltti. Art arda ikinci mağlubiyetini yaşayan Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı.

Kaynak: AA

Manşet

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