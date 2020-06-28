Futbol: Süper Lig
Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf ÖzMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 83 Mehmet Topal), İrfan Can Kahveci (Dk. 89 Gökhan İnler), Aleksic (Dk. 83 Berkay Özcan), Visca, Robinho (Dk.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 83 Mehmet Topal), İrfan Can Kahveci (Dk. 89 Gökhan İnler), Aleksic (Dk. 83 Berkay Özcan), Visca, Robinho (Dk. 46 Demba Ba), Crivelli (Dk. 89 Guldbrandsen)
Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes (Dk. 79 Şener Özbayraklı), Donk, Lemina (Dk. 53 Emin Bayram), Saracchi, Seri, Feghouli, Belhanda, Ömer Bayram (Dk. 79 Taylan Antalyalı), Onyekuru, Emre Akbaba
Goller: Dk. 51 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 67 Emre Akbaba (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 85 Visca (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 8 Saracchi (Galatasaray), Dk. 15 Aleksic, Dk. 41 Mahmut Tekdemir, Dk. 70 İrfan Can Kahveci, Dk. 88 Crivelli, Dk. 90 Guldbrandsen (Medipol Başakşehir)
Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan maç 1-1 berabere bitti.
49. dakikada Caiçara'nın sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Demba Ba'nın kafa vuruşunda top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
51. dakikada Clichy'nin soldan ortasında kale sahası önünde topla buluşan Demba Ba'nın kötü vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
Aynı dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin soldan ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte Aleksic kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.
66. dakikada Caiçara'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Crivelli'nin vuruşunda savunmadan seken top, sol çaprazda Demba Ba'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun dar açıdan vuruşunda direkten dönen topu savunmadaki Emin Bayram uzaklaştırdı.
67. dakikada Feghouli'nin pasıyla ceza sahasına giren Onyekuru'nun vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çıkardı.
Aynı dakikada Galatasaray skora denge getirdi. Feghouli'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Saracchi'nin yerden ortasında, altıpas içinde Emre Akbaba uygun durumda yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.
84. dakikada Emre Akbaba'nın ara pasıyla sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Onyekuru'nun vuruşunda, Mert Günok topu kornere çeldi.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Kaynak: AA