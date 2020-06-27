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Futbol: Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, İbrahim Çağlar UyarcanTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Dk. 84 da Costa), Hüseyin Türkmen, Campi (Dk. 84 Doğan Erdoğan), Novak, Sosa, Ndiaye, Abdulkadir Parmak (Dk. 39 Bilal Başacıkoğlu), Guilherme (Dk.

Futbol: Süper Lig
27.06.2020 23:15 | Son Güncelleme: 27.06.2020 23:18

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Dk. 84 da Costa), Hüseyin Türkmen, Campi (Dk. 84 Doğan Erdoğan), Novak, Sosa, Ndiaye, Abdulkadir Parmak (Dk. 39 Bilal Başacıkoğlu), Guilherme (Dk. 68 Koray Kılınç), Abdülkadir Ömür, Sörloth

MKE Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Faty, Sedat Ağçay (Dk. 90+4 Stanojevic), Lobjanidze (Dk. 79 İlhan Parlak), Scarione (Dk. 64 Michalak), Rodrigues, Orgill

Goller: Dk. 3 Sörloth (Trabzonspor) Dk. 63 Rodrigues (penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Kırmızı Kartlar: Dk. 82 Rodrigues (MKE Ankaragücü), Dk. 90+2 Gökhan Kandemir (Trabzonspor yardımcı antrenörü)

Sarı kartlar: Dk. 31 Pazdan, Dk. 39 Kulusic, Dk. 43 Sedat Ağçay, Dk. 45 Scarione, Dk. 57 Pinto, Dk. 83 Orgill (MKE Ankaragücü) Dk. 45+1 Abdülkadir Ömür, Dk. 52 Pereira, Dk. 54 Campi, Dk. 61 Sosa, Dk. 72 Hüseyin Çimşir (teknik direktör) (Trabzonspor)

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.

51. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun ceza alanı dışından şutunda, top kaleci Ricardo'da kaldı.

61. dakikada soldan Pinto'nun ortası sonrası ceza alanı içinde Rodrigues ile girdiği hava topu mücadelesinde Pereira topa elle müdahale edince, karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada Rodrigues, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturarak MKE Ankaragücü'ne eşitliği getirdi: 1-1.

77. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Rodrigues'in sert şutunda, top direğin yanından auta çıktı.

82. dakikada MKE Ankaragücü'nde Rodrigues, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

85. dakikada Abdülkadir Ömür'ün soldan ortasında savunmaya çarpan top Koray Kılınç'ın önünde kaldı. Ancak bu futbolcu kötü bir vuruşla yakın mesafeden meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi.

88. dakikada bu pozisyonda savunmada Pazdan'ın eline çarpan topu Video Yardımcı Hakem uygulamasından inceleyen hakem Abdülkadir Bitigen, penaltı kararı vermeyerek oyunu başlattı.

90+9. dakikada ceza yayı üzerinden Sosa'nın kullandığı serbest atışta, top barajdan döndü.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA

Manşet

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