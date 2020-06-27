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Futbol: Süper Lig

Stat: Gürsel AkselHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan ÇimenGöztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Serdar Gürler, Soner Aydoğdu (Dk. 75 Halil Akbunar), Borges, Tripic (Dk. 68 Napoleoni), Mossoro (Dk. 68 Castro), Wilczek (Dk.

Futbol: Süper Lig
27.06.2020 23:03 | Son Güncelleme: 27.06.2020 23:40

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Serdar Gürler, Soner Aydoğdu (Dk. 75 Halil Akbunar), Borges, Tripic (Dk. 68 Napoleoni), Mossoro (Dk. 68 Castro), Wilczek (Dk. 59 Deniz Kadah)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Kaan Kanak, Efecan Karaca, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan (Dk. 81 Musa Çağıran), Fernandes (Dk. 46 Campos) (Dk. 70 Onur Bulut), Bakasetas, Cisse (Dk. 90+4 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 4 Efecan Karaca, Dk. 45+3 ve 64 Cisse (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 11 Serdar Gürler, Dk. 49 Alpaslan Öztürk, Dk. 89 Napoleoni (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 22 Borges, Dk. 42 Alpaslan Öztürk, Dk. 73 Titi (Göztepe), Dk. 31 Caulker, Dk. 41 Juanfran (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig 29. hafta mücadelesinde Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor 3-3 berabere kaldı.

49. dakikada Göztepe bir kez daha beraberliği yakaladı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Berkan Emir'in ortasında topa iyi yükselen ceza sahası içindeki Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-2.

62. dakikada sağ kanattan Deniz Kadah'ın yaptığı ortada sağ çapraz pozisyonda Tripic'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı.

64. dakikada Aytemiz Alanyaspor 3. kez öne geçti. Cisse ile paslaştıktan sonra sol taraftan Göztepe ceza sahasına giren Efecan, daha sonra topu sağ taraftaki Cisse'ye aktardı. Senegalli oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.

71. dakikada ceza sahası hemen içinde topla buluşan Efecan Karaca'nın vurduğu top direkten döndü.

89. dakikada Göztepe beraberliği sağladı. Castro'nun kafayla aktardığı topla penaltı noktası yakınında buluşan Napoleoni'nin şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-3.

Karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA

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