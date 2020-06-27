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Futbol: Süper Lig

Stat: Gürsel AkselHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan ÇimenGöztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Serdar Gürler, Soner Aydoğdu, Borges, Tripic, Mossoro, WilczekAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Kaan Kanak, Efecan Karaca,...

Futbol: Süper Lig
27.06.2020 21:55 | Son Güncelleme: 27.06.2020 21:58

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Serdar Gürler, Soner Aydoğdu, Borges, Tripic, Mossoro, Wilczek

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Kaan Kanak, Efecan Karaca, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Fernandes, Bakasetas, Cisse

Goller: Dk. 4 Efecan Karaca, Dk. 45+3 Cisse (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 11 Serdar Gürler (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 22 Borges, Dk. 42 Alpaslan Öztürk (Göztepe), Dk. 31 Caulker, Dk. 41 Juanfran (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'de Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısını konuk ekip 2-1 önde bitirdi.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Bakasetas'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta savunma oyuncularına da çarpan top hızını kaybettikten sonra direkten oyun alanına döndü. Penaltı noktası yakınında topa sahip olan Efecan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

11. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Mossoro'nun aktardığı topa Kaan Kanak'ın müdahalesi yetersiz kaldı. Ceza sahası hemen önünde topla buluşan Serdar Gürler, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

38. dakikada ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Juanfran'ın sert şutunda savunma oyuncularına çarpan top kornere gitti.

42. dakikada Berkan'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topu iyi takip eden Borges'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin hemen üstünden dışarı çıktı.

45+3. dakikada Aytemiz Alanyaspor tekrar öne geçti. Hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında topla bir süre ilerleyen Efecan Karaca, ceza sahası içine girdikten sonra meşin yuvarlağı sağ kanattaki Cisse'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Aytemiz Alanyaspor 2-1 üstün tamamladı.

Kaynak: AA

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