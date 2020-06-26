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Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone ParkHakemler: Zorbay Küçük, Alpaslan Dedeş, Kamil ÇetinBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Elneny, Hutchinson, Lens, Diaby, N'Koudou, Burak Yılmazİttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Selim Ay, Alper Uludağ,...

Futbol: Süper Lig
26.06.2020 22:03 | Son Güncelleme: 26.06.2020 22:58

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Alpaslan Dedeş, Kamil Çetin

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Elneny, Hutchinson, Lens, Diaby, N'Koudou, Burak Yılmaz

İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Selim Ay, Alper Uludağ, Jonsson, Hadziahmetovic, Jevtovic, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Bajic

Goller: Dk. 40 Burak Yılmaz, Dk. 45+2 Diaby (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 15 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 33 Vida (Beşiktaş)

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı, siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

11. dakikada konuk ekibin sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Jonsson kafayla topa vurdu, Rıdvan Yılmaz meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

15. dakikada İttifak Holding Konyaspor 10 kişi kaldı. Amir Hadziahmetovic'in Lens'e yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi Zorbay Küçük önce sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında bir kez daha izleyen Zorbay Küçük, oyun alanına dönerek sarı kartı iptal etti ve Hadziahmetovic'e kırmızı kart gösterdi.

29. dakikada Gökhan Gönül, sağdan taşıdığı topu ceza sahasındaki Diaby'ye verdi. Pozisyonunu kaybeden Diaby'nin dışarı çıkardığı meşin yuvarlağa Ruiz gelişine sert vurdu, top üstten auta gitti.

40. dakikada Beşiktaş öne geçti. Burak Yılmaz ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği sert şutla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0

45+2. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Burak Yılmaz'la paslaşarak ceza sahasına giren Diaby, rakiplerinden sıyrılarak bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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