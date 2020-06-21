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Futbol: Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kanİttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme (Dk.

Futbol: Süper Lig
21.06.2020 22:11 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:34

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme (Dk. 43 Alper Uludağ), Jonsson, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia, Bajic

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fatih Aksoy, Yasin Öztekin, Erdoğan Yeşilyurt, Ziya Erdal, Kone

Goller: Dk. 30 Kone (Demir Grup Sivasspor), Dk. 37 Skubic, Dk. 44 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Shengelia (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 30 Kone (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada Goiano'nun ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

28. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa yükselen Bajic'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

30. dakikada konuk ekip öne geçti. Yasin Öztekin'in sağ kanattan ortasına iyi yükselen Kone, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. Kone, gol sevincinin ardından maske takarak ekrana karşı eliyle tuttuğu yazıyı gösterdi. Hakem Halil Umut Meler, Kone'nin bu hareketini sarı kartla cezalandırdı.

37. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Guilherme'nin sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa gelişine vuran Skubic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

44. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Ceza sahası içerisindeki Hadziahmetovic'in ara pasıyla topu önünde bulan Milosevic'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Spor Manşet

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