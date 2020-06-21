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Futbol: Süper Lig

Stat: Türk TelekomHakemler: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Mustafa SönmezGalatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Ahmet Çalık, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, FalcaoGaziantep FK: Günay Güvenç, Mehmet Erdem Uğurlu, Toşca, Djilobodji, Kana Bıyık, Oğuz Ceylan,...

Futbol: Süper Lig
21.06.2020 21:53 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:30

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Mustafa Sönmez

Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Ahmet Çalık, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Mehmet Erdem Uğurlu, Toşca, Djilobodji, Kana Bıyık, Oğuz Ceylan, Jefferson, Güray Vural, Maxim, Kenan Özer, Kayode

Goller: Dk. 17 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 36 Falcao, Dk. 40 Belhanda (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 45+2 Mariano (Galatasaray)

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın ilk yarısı 2-1 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

4. dakikada gelişen Galatasaray atağında Emre Akbaba'nın yerden pasıyla ceza sahasında uygun durumda topla buluşan Falcao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

17. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Güray Vural'ın kullandığı korner atışında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Djilobodji, yaptığı sert kafa vuruşuyla topu kaleci Okan Kocuk'un da uzandığı köşeden ağlara gönderdi: 0-1.

20. dakikada Güray Vural'ın ceza yayı hemen önünde kullandığı serbest vuruşta, kaleci Okan Kocuk yatarak topu çıkardı.

34. dakikada Galatasaray çok önemli bir fırsatında yararlanamadı. Feghouli'nin derinleme pasında savunmanın arkasında topla buluşan Onyekuru, ceza sahasının sol çaprazında kaleci Günay Güvenç'i de geçtikten sonra meşin yuvarlağı boş ağlara doğru yolladı. Ancak son anda araya giren Kana Bıyık, topu çizgi üzerinden çıkartarak gole izin vermedi.

36. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Feghouli'nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

40. dakikada Galatasaray skoru 2-1 yaptı. Seri'nin pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Belhanda, şık bir çalımla savunmadaki iki rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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