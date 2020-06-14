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Futbol: Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat SancaktarGaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Sousa (Dk. 58 Diarra), Güray Vural (Dk. 58 Kenan Özer), Morais, Maxim (Dk 83 Twumasi), Kayode, Muhammet Demir (Dk.

Futbol: Süper Lig
14.06.2020 23:05 | Son Güncelleme: 14.06.2020 23:05

Stat: Kalyon

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Sousa (Dk. 58 Diarra), Güray Vural (Dk. 58 Kenan Özer), Morais, Maxim (Dk 83 Twumasi), Kayode, Muhammet Demir (Dk. 58 Jefferson)

MKE Ankaragücü: Friedrich, Pinto (Dk 73 Sedat Ağçay), Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Kitsiou, Lukasik, Lobjanidze (Dk. 83 Cebrail Karayel), Scarione (Dk. 83 Michalak), Rodrigues, Orgill (Dk. 77 İlhan Parlak)

Goller: Dk. 25 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK), Dk. 51 Scarione (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 32 Lukasik, Dk. 73 Pazdan, 90+3 Kulusic (MKE Ankaragücü), Dk. 68 Diarra, Dk. 85 Twumasi, Dk. 90 Morais (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK- MKE Ankaragücü karşılaşması 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

47. dakikada Pinto'nun pasında topla buluşan Lukasik'in cezası sahası dışından çektiği şutta top kalenin yanından dışarı çıktı.

51. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Atila Turan'ın kullandığı köşe vuruşunda Gaziantep FK savunması topu uzaklaştıramadı. Ceza saha dışında Orgill'in pasında topla buluşan Scarione'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

55. dakikada Scarione'nin pasıyla topla buluşan Rodrigues'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Günay Güvenç topu çeldi.

64. dakikada Rodrigues'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Scarione, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Scarione'nin vuruşunda kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi.

68. dakikada Atila Turan'ın sağ kanatta serbest vuruştan yaptığı vuruşta kaleci Günay Güvenç topu çeldi.

88. dakikada Michalak'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kitsiou, Djilobodji'yi geçtikten sonra Günay'la karşı karşıya kaldı. Kitsiou'nun vuruşunda Günay Güvenç topu kurtardı.

90+2. dakikada Kitsiou'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Michalak'ın vuruşunda Günay Güvenç topu kornere çeldi.

Karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA

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