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Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan ÇimenÇaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande, Vetrih, Garmash, Tunay Torun, Samudio, SkodaGalatasaray: Muslera (Dk.

Futbol: Süper Lig
14.06.2020 22:13 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:33

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande, Vetrih, Garmash, Tunay Torun, Samudio, Skoda

Galatasaray: Muslera (Dk. 24 Okan Kocuk), Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Gol: Dk. 42 Skoda (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 7 Melnjak (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

1. dakikada Feghouli'nin hatalı geri pasında araya giren Skoda, ceza yayı üzerinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlağı Muslera kontrol etti.

6. dakikada Donk'un orta sahanın sağından ceza alanına ortasında, Moroziuk'un ters vuruşu sonrası filelere gitmekte olan topu kaleci Tarık Çetin son anda kontrol etti.

15. dakikada kaleci Muslera, Skoda ile ceza sahası içerisinde girdiği ikili mücadelede sakatlanınca, oyun uzun süre durdu. Deneyimli kaleci yerini 24. dakikada Okan Kocuk'a bıraktı.

40. dakikada Samudio'nun yerde kaldığı pozisyonda maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltıya hükmetti.

42. dakikada Skoda'nın penaltı vuruşunda kaleci Okan Kocuk, sağından filelere gitmekte olan topu çeldi. Skoda, dönen topu tamamlayarak filelere gönderdi: 1-0.

45+16. dakikada Feghouli'nin düşürülmesiyle kazanılan faul atışında, ceza sahası sol çizgisine yakın noktadan Falcao'nun vuruşu sonrası top üsten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA

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